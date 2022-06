19 dicas para deixar a cozinha mais prática

A geladeira e o freezer também exigem organização para um consumo adequado. Na geladeira, legumes, frutas e verduras ficam na parte mais baixa, enquanto leites, produtos lácteos, frios e ovos devem ficar em áreas mais elevadas. As sobras de comida devem ser acondicionadas em potes com tampa com etiquetas com a data do preparo e prazo de validade. Dependendo do produto e da quantidade, é melhor guardá-lo no freezer, com o mesmo esquema de etiqueta. No freezer, as carnes e os pratos a serem congelados também devem ser etiquetados para facilitar na hora do consumo.