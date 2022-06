Antes e depois: jovem transforma estúdio de 24 m² em uma casa incrível

Neste livro de ideias, homify conta a história do lar da Karine, uma jovem que comprou um estúdio de 24 metros quadrados com a intenção de transformá-lo em sua casa. Ela gostaria que este pequeno estúdio acomodasse uma moderna sala de estar, uma cozinha com tudo que ela precisava e um quarto aconchegante. O objetivo podia parecer difícil por conta do espaço ser tão pequeno, mas com a ajuda de profissionais certos, o desafio de realizar este projeto foi superado sem crises. E o entusiasmo e a determinação, acompanhados de técnica, sagacidade e talento foram fundamentais para atingir as metas que a priori, pareciam inatingíveis.