10 aparadores sensacionais para salas de jantar!

Também com paredes azuis, assim como no primeiro exemplo, esta sala de jantar moderna chama a atenção pela presença de um espelho na parede lateral inteira, ampliando o espaço. No meio dela, um aparador suspenso tem nichos brancos e espelhados, que fazem com que a peça se confunda com o fundo.

A mesa oval com tampo reflexivo também aumenta o brilho da sala e faz par com as cadeiras arredondadas com estrutura trançada e pés curvos em metal. A luminária branca vazada complementa o ambiente, que se destaca pela leveza.