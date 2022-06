Reforma de apê é a mais impressionante!

Quando adquirimos um apartamento novo, na planta, muitas vezes recebemos apenas o chamado “básico”, composto de paredes, forro, portas e janelas e alguns acessórios, como pias e louças. Portanto, na maioria das vezes, este pacote básico não é capaz de atender as necessidades funcionais das famílias. Por isto, o projeto de interiores é fundamental. No living room deste apartamento, o projeto integrou a sala de jantar e de estar, de modo a criar um ambiente mais amplo e versátil O destaque é o design sofisticado do mobiliário e de acessórios. Na sala de jantar cadeiras de revestimento trançado, uma luminária circular e o espelho de moldura amarela de estilo clássico realçam a elegância e sofisticação do ambiente. As cores neutras e claras realçam a presença do mobiliário e ainda dão personalidade ao living room. Após a reforma, até mesmo pequenos detalhes, como a porta de madeira com acabamento em laca branca e com abertura em forma de escotilha, que agregou charme e funcionalidade ao ambiente, fazem uma diferença significativa na qualidade estética e ambiental do espaço.