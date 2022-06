Casa contemporânea de décor impecável!

Um dos destaques da residência é a criação de uma amplo e agradável espaço de trabalho, situado no pavimento superior, que integra-se ao jardim de inverno. As amplas e múltiplas aberturas permitem a entrada de luz natural abundante, que realça a sensação de calor e requinte dos acabamento em madeira, como o piso e principalmente os elementos em marcenaria, a estante, nichos, na cor amarela, e prateleiras, que evidenciam a sofisticação e aconchego do ambiente.

Um dos elementos principais do home-office é a cadeira de trabalho, que além da sua relevância para a comodidade do usuário, contribui significativamente para incrementar a decoração do ambiente. Se você tiver interesse em conhecer cadeiras de trabalho deslumbrantes, para valorizar ainda mais seu ambiente de trabalho, leia este artigo.