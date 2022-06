Uma casa térrea fantástica!

Na cozinha prevalece a funcionalidade e luminosidade. A cozinha se destaca pela predominância de cores claras dos móveis planejados de madeira, do piso e das paredes, realçando o estilo minimalista e sofisticado do ambiente, integrado à sala de jantar. A sala de jantar é composta de uma mesa de jantar redonda, denominada Mesa Tulipa, e conjunto de cadeiras Tulipas, ícones do design contemporâneo, que evidenciam toda a elegância e sofisticação do ambiente. A ampla abertura de vidro, do teto ao piso, traz a paisagem do jardim para o interior do ambiente, que ornamenta a sala de jantar como uma obra de arte.