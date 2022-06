19 Ideias para deixar o seu quintal espetacular

Incorporar diferentes níveis no jardim permite otimiza o uso do espaço e, simultaneamente, criar setores para diferentes atividades. Você pode usar um material distinto em cada área para marcar bem a diferença. Na imagem, por exemplo, canteiros de alvenaria foram revestidos com azulejos cinza escuro. No muro lateral foi utilizado madeira, pedra partida no nível superior e mosaicos travertilit no setor inferior, onde também foi instalada uma franja de água.