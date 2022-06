6 dicas para refrescar a casa no verão

Viver em uma cidade como São Paulo pode ser um desafio no verão. Por conta da alta concentração de concreto devido aos prédios e grandes construções, a cidade está repleta das famosas ilhas de calor, que esquentam a cidade e não são nada amigáveis com o meio ambiente. No entanto, alguns truques e mudanças podem ser feitos para auxiliar a deixar o ambiente mais refrescante e agradável. Principalmente para os próximos meses, que é quando o verão chegará de vez aquecendo todos os cantos.

As mudanças freqüentes e inesperadas nos níveis de temperatura e umidade pedem algumas adaptações no estilo de vida de uma família. Embora pareça impossível sobreviver a um verão em uma metrópole sem um aparelho de ar-condicionador, há muitas soluções disponíveis para esfriar sua casa naturalmente.

As chuvas de verão ajudam a diminuir a intensidade da sensação de calor, mas no dia seguinte, pela manhã, o sol volta a aquecer todas as regiões e cômodos das residências.

Selecionamos 6 dicas simples que vão te ajudar mudar essa situação, te proporcionando momentos mais agradáveis no verão, assim como uma casa bem decorada e cheia de vida. Confira aqui!