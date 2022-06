Quartos estilosos para meninos!

O quarto é uma das grandes preocupações que os pais têm antes do bebê nascer. Ao se tornar um dos espaços mais marcantes das nossas primeiras memórias, é necessário criar um lugar que seja propício para o descanso e que funcione como um refúgio para os seus pequenos donos.

Há muito tempo deixaram-se de lado convenções sobre o que é um quarto padrão masculino, e as maiores preocupações nos dias de hoje são: como decorar o quarto do seu bebê com cada vez menos espaço em apartamentos ou como garantir com mais originalidade do quarto sem perder a praticidade e o conforto.

Cada vez mais, pais optam por tons leves ou neutros na hora de estabelecer o design do quarto do seu bebê. Dessa forma, além de garantir uma decoração original, fica mais fácil de adaptar o projeto à medida que as crianças forem crescendo. Pensando em todos os aspectos a serem contemplados para criar um ambiente ideal, o homify te dá dicas de como decorar o quarto do seu filho com diferentes idéias e detalhes.