10 beliches criativas e super modernas!

Nesse quarto desenvolvido para duas irmãs que dividem o mesmo ambiente, para aproveitar bem o espaço de um quarto e acomodar as duas com conforto, a beliche para as meninas é uma ótima opção. Este modelo tem as camas em posições opostas e evitam que fiquem exatamente uma encoima da outra, trazendo mais conforto e privacidade para ambas. A combinação de cores, traz um harmonioso colorido para o o móvel que ainda conta com armários e gavetas perfeitas para guardar seus objetos, garantindo uma boa organização no cômodo, definindo o cantinho de cada uma.