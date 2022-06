19 maneiras de decorar a parede de sua casa com nichos

Esses belíssimos nichos retangulares são embutidos e possuem um fundo com revestimento em pedra e iluminação perfeita para uma entrada dramática. Você pode aplicar essa ideia nas áreas em que quer colocar itens decorativos que se destacam ou apenas se quiser mudar um pouco as paredes de sua casa. As pedras vão dar uma textura tão única que vai mudar toda a aparência do cômodo. Tudo graças ao contraste.