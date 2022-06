15 ideias interessantes de fontes para os muros do seu jardim

Um efeito dramático é o que se alcança quando você consegue conectar o interior com o exterior de uma casa graças à uma uma bela fonte construída no muro. Com um design de linhas retas, a fonte não rompe com a geometria do espaço e dá uma harmonia visual a um lugar cheio de texturas – como podemos observar na parede de pedra que se conecta diretamente com o verde da natureza exterior. Um projeto alegre e dinâmico.