​15 jardineiras que são perfeitas para quintais não muito grandes

Quando seu quintal ou jardim não é muito grande, você tem que fazer um projeto que proporcione uma área verde com plantas e o resto com grama, uma área com piso de cerâmica ou algum outro revestimento que te permite fazer alguma atividade naquele espaço. Este espaço pode servir para as crianças brincarem, para colocar algumas cadeiras ou ter uma piscina.

Neste livro de ideias, vamos mostrar 15 jardineiras que você pode colocar nas laterais ou no fundo de sua casa. Algumas delas são construídas com cimento, outras revestidas ou feitas de madeira ou simplesmente delimitadas por diferentes materiais, como a pedra. Com os exemplos a seguir, você pode projetar para o seu pequeno quintal o que você gosta. Venha conosco e veja as diferentes opções.