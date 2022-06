15 banheiros de apartamento para te inspirar a decorar o seu

Quando estamos reformando ou construindo a nossa moradia, é claro que queremos decorar todos os ambientes da melhor maneira possível e deixá-los com a nossa cara. O banheiro, apesar de ser uma parte íntima da casa, também merece todas as atenções. Nada melhor do que tomar banheiro ou iniciar a manhã em um banheiro bem decorado, projetado e, claro, organizado.

Neste livro de ideias, vamos mostrar 15 banheiros de apartamentos de diferentes tamanhos, estilos e com detalhes interessantes para você aplicar no banheiro de sua casa. Não importa se você tem um espaço compacto ou um super ambiente, o fundamental é que você tenha total liberdade de customizá-lo e que não fique perdido entre tantas possibilidades. Confira as ideias que separamos para você e fique ainda mais inspirado.