5 terraços remodelados que ficaram irreconhecíveis

Contar com um terraço no lar é ter por perto a oportunidade de relaxar e descansar ao ar livre sem que, para isto, seja necessário se distanciar muito. Neste espaço, podemos contar com complementos que valorizem ainda mais a sensação de conforto e descanso e contribuam com os momentos de lazer com a família e amigos.

Embora seja um espaço muito especial, é comum encontrarmos casas desgastadas onde a varanda foi deixada em avançado descuido, o que demanda toda uma remodelação especial para que o local volte a ser um espaço perfeito para todos descansarem.

Abaixo, listamos um conjunto de 5 terraços que estavam em avançado abandono e, após uma cuidadosa remodelação, resultaram em um ambiente completamente novo. Para conhecer um pouco mais sobre as ótimas ideias utilizadas por nossos profissionais, convidamos você a seguir conosco por este Livro de Ideias onde, sem dúvidas, diferentes inspirações encontrarão você.

Aproveite o convite, surpreenda-se e inspire-se!