6 ideias lindas para deixar a entrada da sua casa perfeita

Se a ideia é embelezar a fachada do lar para torná-lo mais acolhedor, por que não cultivar um jardim frontal destinado às horas alegres com seus vizinhos? Neste projeto, a parte frontal da casa foi desenhada com placas de concreto que margeiam uma pequena praça gramada com branco de madeira. Ali, certamente, será o espaço preferido entre os vizinhos, onde as crianças estarão sempre animadas para aproveitar o ar livre.