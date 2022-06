Pérgolas modernas: 10 modelos que darão muita personalidade ao seu terraço

Desfrutar de uma tarde agradável ao ar livre com boa companhia e conforto é algo que, certamente, muitas pessoas gostam. E para que isto aconteça, nada melhor do que contar com uma boa pérgola no quintal.

As pérgolas são estruturas formadas por colunas que sustentam uma cobertura para proporcionar sombras. Seu desenho é feito, geralmente, por uma cobertura com elementos vazados que proporcionam ótima presença da iluminação natural. Podem ser fabricadas com vigas, lonas, madeira ou, ainda, serem cobertas com plantas.

Para ajudar você a escolher a melhor pérgola para o seu lar e ter à disposição um novo e agradável espaço, trouxemos abaixo 10 ideias de pérgolas lindíssimas que farão toda a diferença.

Siga conosco e inspire-se!