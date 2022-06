Uma casa super charmosa e elegante!

A sala de estar é realmente chique e eleva o nível de conforto dentro do ambiente. Com um mobiliário de peças grandes ocupa bastante espaço, o que é perfeitamente apropriado para uma sala com esta dimensão. As tonalidades escolhidas passeiam entre as cores lilás e cinza. Confortável e chique, está sala possui uma atmosfera contemporânea que torna o ambiente um verdadeiro cartão postal.