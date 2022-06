Uma casa de família zen!

Este quarto realmente em nada se parece com um berçário, principalmente porque na imagem não aparece as camas das crianças ou brinquedos. Porém a combinação de cores suaves e o pendente mostra detalhes deste belo espaço. A iluminação e a sutilidade do acabamento do espaço são perfeitas para criar uma atmosfera calmante para crianças. Além disso a funcionalidade e o pequeno mobiliário revela detalhes da decoração estilo montessori, que encoraja independência as crianças.