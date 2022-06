8 erros na decoração de casas pequenas – e como evitá-los

Muitas casas e até apartamentos pequenos contam com uma varanda que, no entanto, não é integrada aos ambientes internos e são muito pouco aproveitadas no convívio diário da família e com os amigos. Integrá-la a esses ambientes, no entanto, é uma boa forma de se conseguir mais espaço. Pode-se fechá-la com janelas, removendo ao mesmo tempo as portas ou paredes que a separam das salas internas, de modo que ela passe a fazer parte delas, ou substituir as portas e janelas que a separam das salas internas por portas de vidro, que deixam a luminosidade natural entrar. A varanda pode se tornar uma outra sala de estar, como na imagem acima, ou então uma sala de jantar, com churrasqueira ou cozinha gourmet.