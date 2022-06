10 dicas para a compra de tapetes sem erro!

Preste atenção no piso do ambiente onde o tapete ficará disposto antes do momento da compra. O tapete deve estar em harmonia com o piso sobre o qual vai ficar. No caso de revestimentos mais pesados e marcantes, como o granito, o ideal são tapetes mais lisos. Vale observar a tonalidade: se o piso for bege, branco ou cinza, é importante escolher cores que façam sentido com essas. Para pisos texturizados ou com desenhos clássicos, é indicado comprar tapetes lisos e com cores sóbrias.