Todos dizem que brasileiros adoram uma fila. Seja no banco, no caixa do supermercado ou na loja em liquidação, os brasileiros são o povo com a maior capacidade de interação e de fazer desses momentos de espera algo que pode se transformar em um evento que passa longe do tédio. Mas muitas dessas horas de espera seriam extremamente cansativas se não fosse um móvel básico para suportar nosso cansaço: o banco! Eles podem ser considerados um dos tipos de assento mais sociais que existem, por comportarem várias pessoas e de certa maneira incentivar o contato pessoal. Quem não lembra de colegas da escola que se tornaram amigos depois que dividimos o banco do recreio com eles? Ou um desconhecido que se tornou nosso amigo por estar sentado ao nosso lado em um momento de espera? Pois bem, eles estão cada vez mais presentes em cafés e restaurantes, devido à nova tendência de forçar um certo contato interativo entre as pessoas numa época em que estamos muito acostumados apenas à nos comunicarmos virtualmente.

E não apenas em ambientes comerciais, eles acabaram por invadir também as nossas casas, fazendo parte da decoração e abrigando várias pessoas ao mesmo tempo em conversas e eventos sociais. Nesse Livro de Ideias, decidimos selecionar alguns modelos de bancos para te deixar com vontade de trazê-los para dentro de casa. Dê uma olhada neles a seguir!