Com referência ao famoso desenho animado da Disney, A Bela e a Fera, foram lançadas essas pequenas xícaras animadas. O personagem em questão é o Zip, xícara de chá que é filho de Madame Samovar, a simpática senhora que foi transformada em um bule. O jogo completo engloba diferentes caras e expressões do pequeno Zip, o que vai trazer todos as crianças da casa para junto da mesa na hora do chá.