Um luxo que costumava ser apenas daqueles mais afortunados, os closets estão começando a invadir a casa de muitas pessoas, que não necessariamente desembolsam grandes quantias de dinheiro para tal. Quem não lembra de assistir a filmes em que a protagonista entra em uma sala repleta de calçados, blusas, calças, maquiagens e peças de todos os tipos, podendo escolher entre uma centena de produtos para iniciar o seu dia de acordo como está se sentindo? Pois agora você também pode usufruir desse que era um luxo de poucos! Se você possui alguns metros quadrados sobrando em sua planta, não deixe de reservá-los para esse que é o cômodo dos sonhos de muitas mulheres. Através principalmente de móveis sob medida, não é difícil decorar o seu closet, já que o elemento principal dele serão as suas roupas! Mesmo assim, nós selecionamos para esse Livro de Ideias, alguns exemplos de closets que estão circulando aqui pelas páginas do Homify. Talvez algum deles se encaixe exatamente no que você estava procurando, ou quem sabe te inspire a adicionar um pequeno anexo no projeto do seu quarto. Confira aqui nossas referências!