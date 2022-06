Idéias para o seu home office

Nunca antes na história vivemos um momento com tamanha mobilidade pessoal e profissional. Somos a primeira geração com liberdade para circular através do mundo sem que isso limite o nosso poder de comunicação. A Internet foi a responsável por gerar tamanha revolução e movimento, e é através dela que hoje podemos transformar qualquer ambiente em nosso escritório. Já falamos aqui no Homify sobre a tendência de trabalhar a partir de casa, e hoje gostaríamos de abordar o assunto mais uma vez, só que agora focando em uma estética mais moderna. Sabemos que são muitos os casos de pessoas que podem tirar de 1 a 5 dias por semana para executar suas tarefas fora da base da empresa e, quanto maior é esse número de dias, mais sugerimos que se invista em um ambiente propício para a execução de tais atividades. Pensando nisso, muitos designers já estão focando em criar móveis, aparatos e objetos exclusivos para escritórios pessoais localizados dentro da própria casa. Aqui nessa Livro de Ideias, vamos apenas pincelar algumas referências para te inspirar a criar o seu próprio, seja focando em uma decoração mais moderna, mais vintage ou mais minimalista.