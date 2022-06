Banheiros minimalistas

Essa primeira foto talvez descreva melhor o que às vezes tentamos refletir com as palavras. Com um certo vazio invocado, esse banheiro poupa em detalhes e exageros. A pia dupla também é tendência nas casas de casais modernos, que estão cientes das rotinas corridas que às vezes não permitem momentos de espera pela manhã. A iluminação aqui também faz jus à estética do mínimo, bem como as cores, com predomínio do preto, branco e cinza, tons que conversam naturalmente entre si. Claro que uma peça desse tamanho exige uma grande sobra de metros quadrados para que seja construída, mas nosso objetivo aqui é mais ilustrar a estética, que nesse caso, pode ser reproduzida em ambientes menores.