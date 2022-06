Decoração com ladrilhos

Desde a antiguidade, o homem com sua capacidade de transcender começou a inventar formas diferentes de expressão, uma maneira para dar vazão aos seus sentimentos. Desde os primeiros desenhos nas cavernas às artes performáticas da contemporaneidade, nosso mundo e nossa história estão repletos de diferentes tipos de arte. Algo que se originou há vários séculos atrás e que continua até hoje presente em nossas casas, é a arte de decorar com ladrilhos. Primeiro era muito utilizado em grandes construções, onde pequenas peças de cerâmica formavam mosaicos imensos, que normalmente ilustravam figuras mitológicas ou religiosas. Com o tempo, a grande oferta das peças permitiu que essa arte entrasse também nas casas de pessoas comuns, não necessariamente portadoras de grandes posses.

A arquitetura contemporânea faz muito uso de ladrilhos. Comuns principalmente em cozinhas e banheiros, devido à higiene e facilidade de limpeza que sua superfície oferece, hoje em dia é possível criar basicamente qualquer forma através dos formatos e cores disponíveis. Sejam grandes ou pequenos, na sala, no quarto, no teto ou na varando, vamos conferir alguns exemplos do bom uso de ladrilhos na decoração de alguns ambientes. Esperamos que você se inspire junto com a gente, e que este Livro deixe uma marca positiva no planejamento de sua próxima reforma ou construção!