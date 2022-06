11 fotos de uma casa rústica para te inspirar a construir a sua

Como vimos nas imagens anteriores, o bloco com as áreas íntimas de quartos e banheiros, fica em um setor mais privado da casa, assim a privacidade é garantida. Por outro lado, as áreas sociais, cozinha, sala de estar e jantar, ficam em uma área mais exposta e sobretudo conectadas com a área de estar externo.

Nesta foto podemos observar como tais ambientes se conformam, sempre com aberturas amplas e cores neutras combinadas a madeira natural. As luminárias pendentes sobre a mesa de jantar têm um design simples e funcional para dar um toque moderno aos acabamentos mais rústicos.