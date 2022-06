Ideias perfeitas para camas infantis

Ok, se você não se sentiu satisfeito nem com o mar, nem com as pistas de corrida ou com as nuvens, talvez fazer o seu filho dormir dentro de um protótipo de casa seja uma idéia bacana. Com ótimo acabamento e sem abrir mão da simplicidade, essa cama engloba iluminação e gavetas de armazenamento. Uma cortina pode deixar a idéia ainda mais legal, quando colocada na parte da frente, fazendo com que o pequeno fique livre para soltar a imaginação dentro do seu próprio espaço!