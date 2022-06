Artigos para ambientes externos

No calor do verão, ninguém quer ficar dentro de casa (a não ser que o ar condicionado seja a única opção). Para os que possuem espaço suficiente para criar uma área externa, nada melhor do que decorá-la e adquirir itens que irão preenchê-la de maneira funcional e decorativa. Para aqueles que não estão querendo começar 2015 já fazendo novas dívidas, talvez a melhor opção seja usar a imaginação e criar você mesmo algumas soluções para os ambientes externos. Para os que estão pretendendo investir em artigos novos, eis aqui um Livro de Ideias que irá te inspirar! Muitas vezes, sacadas e varandas são mal aproveitadas, pois nunca sabemos exatamente qual o tipo de mobiliário que podemos agregar nela. Algumas peças realmente não ficam bem nas áreas externas, mas hoje em dia, muitas são as opções de móveis e artigos que você pode utilizar. Não deixe para aproveitar a parte mais refrescante da sua casa somente no próximo verão! Inspire-se aqui para deixar os ambientes externos de sua casa com uma cara nova!