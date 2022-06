Lustres para a sua casa

Quando falamos em lustres, muitas pessoas imaginam o cenário de grandes filmes, onde a luxuosa escadaria das mansões é coroada com caríssimos e grandiosos lustres de cristal ou outras pedras preciosas. Os lustres costumavam ser uma referência que ia de acordo com a quantidade de dinheiro que a família portadora possuía. Quanto maior e mais brilhante, mais poder era ostentado. Nos dias de hoje, essa peça famosa do passado começou a ganhar diferentes e modernas versões, disponíveis também em cores e formados ousados. Poderíamos dizer que agora, ao invés de sublinhar o poder da família, um lustre representa o bom gosto e a sintonia com as tendências modernas de decoração. Alguns designers acabaram por tornarem-se especialistas na arte de iluminar ambientes com elegância, e os lustres hoje não necessariamente precisam ser colocados em ambientes e lugares específicos como antigamente, mas sim ajudar a criar composições de estilo e bom gosto, seja em que parte da casa for. De quartos a salas de jantares, ninguém vive sem luz, e por isso queremos mostrar a vocês alguns exemplos de lustres modernos que vão te deixar inspirado a adequar essa peça na decoração de sua casa!