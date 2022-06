​14 jardins que você pode fazer na sua varanda e deixá-la mais verde

A varanda é um pedacinho da casa muito especial. É este ambiente que conecta os moradores com o frescor da área externa, que liga o interior com o exterior e que pode ser usado para diferentes funções. Muitos preferem transformá-la em uma área gourmet, outras pessoas optam por fazer dela uma extensão da sala de estar e, em outros casos, a varanda vira um belo jardim para ser apreciado.

Se você já escolheu e quer deixar sua varanda mais verde com um jardim prático e não tem muitas boas ideias, confira este artigo com 15 dicas diferentes para você alcançar o seu objetivo, sem medo de errar. As ótimas soluções foram criadas pelo escritório MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores, de Santo André (SP). Fica a dica: contratar um paisagista por ajudar a transformar seu lar!