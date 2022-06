7 fotos de uma casa linda para te inspirar a construir a sua

Quando as pessoas pensam em construir uma casa, muitas vezes, elas avaliam as residências no entorno para avaliar qual estilo ela pode ou quer seguir. Não é mandatório que você opte pela maioria, mas dependendo do local que você vai construir sua moradia, pode ser importante que você siga a estética da cidade e do local para não sentir que sua casa é um peixe fora d'água.

No entanto, se você ama o estilo minimalista, mas as características do seu bairro não se encaixam com ele, você pode desenvolver uma fachada de acordo com o entorno e mergulhar na estética de sua preferência no restante do seu lar. Não sabe como? Confira a habitação que vamos mostrar a seguir. Ela esconde atrás de sua fachada dianteira, que é mais clássica, um estilo moderno bastante equilibrado – resultado do trabalho dos arquitetos da Objetos DAC.