7 passos para ter um quintal dos sonhos

O projeto do quintal dos sonhos começa na prancheta do arquiteto. É durante a elaboração do projeto arquitetônico que se define a ocupação do lote. O modo como o edifício será implantado no terreno definirá a configuração e a dimensão do seu quintal. Se você deseja um quintal mais amplo para aproveitar como área livre, como área verde ou como área de lazer opte por uma casa de dois pavimentos ou sobre pilotis, de modo a liberar mais espaço no terreno, ou por uma planta em forma de L, que gera um pátio para ser aproveitado como área livre.