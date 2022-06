Casa super compacta e estilosa!

Com quantas tábuas de madeira se faz uma casa linda, funcional e confortável? Nos dias de hoje, em que a ordem é a sustentabilidade, a madeira, originária de áreas de reflorestamento, é o material mais indicado como elemento construtivo, porque demanda baixo consumo de energia para sua produção e ainda contribui para a absorção de dióxido de carbono da atmosfera, capturado pela mata em constante desenvolvimento. Por esta razão e pela sua durabilidade e qualidades estéticas, a madeira tem sido cada vez mais valorizada na arquitetura e no design, em construções tradicionais ou modernas.

Este projeto compacto e autêntico, de autoria do estúdio Hofgut Hafnerleiten, situado no estado da Bavária na Alemanha, responderá com quantas tábuas de madeira se faz uma residência única e encantadora! O projeto é composto de três cabanas compactas de madeira, denominadas Casa no Lago, Casa no Campo, Casa no Bosque, todas revestidas com tábuas verticais pintadas de preto e com a forma tradicional de telhado de duas águas. O que as diferenciam é justamente a localização, as aberturas que exploram as vistas do entorno e a decoração do ambiente.

Confira a seguir mais imagens e detalhes deste projeto de forma tradicional que explora o potencial e as qualidades estéticas da madeira e busca a integração com seu entorno imediato, marcado pelas beleza e exuberância da paisagem natural.