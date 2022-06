Uma casa de campo paradisíaca!

Para quem curte receber os amigos e familiares para confraternizar e compartilhar momentos de lazer e descontração, não há lugar mais adequado e cômodo do que um refúgio de férias e finais de semana. E, para quem curte a atmosfera bucólica e serena do campo e o estilo rústico, não há lugar mais agradável do que o interior. Esta casa de campo, localizada em Joanópolis, interior de São Paulo, preenche os dois maiores anseios de uma família, reunir amigos e familiares e intensificar a convivência relaxante e prazerosa com a natureza.

A Casa Joanópolis foi projetada pela arquiteta Andréa Gonzaga é um lugar dedicado ao lazer. O projeto priorizou as cores claras e materiais de qualidade e fácil manutenção, com destaque para o vidro, que permitiu a integração dos ambientes com a paisagem natural exuberante do entorno da edificação.

Confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto singelo e discreto, que reserva em seu interior e em sua área de lazer espaços surpreendentes que remetem ao paraíso no campo.