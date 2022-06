10 mesas belíssimas na sala de jantar!

Com quinas arredondadas, esta mesa de madeira em estilo clássico tem pés curvos e é acompanhada por poltronas com estrutura de madeira e estofados com duas faces, amarelo por dentro e brocado azul por fora, o que cria um ambiente sofisticado e elegante. As cortinas amarelas e a luminária de piso com cúpula na mesma cor não apenas se harmonizam com as poltronas, como também dão um toque vibrante ao espaço. O piso em madeira e o tapete claro, junto com as paredes brancas com relevo conferem leveza e aconchego ao ambiente.