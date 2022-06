​10 ideias de estantes para sua casa pequena ganhar espaço

Os hexágonos (como as células de um favo de mel) são a forma geométrica que mais permite jogar com as prateleiras moduladas. O motivo é que eles não têm quatro, mas seis superfícies com as quais as peças podem ser ligadas umas com as outras. Outro detalhe deste tipo de prateleira em particular é que ela não precisa ser sempre fechada, você pode “brincar” com os espaços e colocar armários sem portas para que você possa armazenar objetos e deixá-los visíveis.