7 formas incríveis para guardar sapatos

Organizar sapatos em espaços com pouca área costuma ser um problema. Muitas vezes, eles ficam amontoados em um canto, dificultando a circulação no ambiente e transformando o quarto em um espaço sem ordem. As alternativas existem e é preciso usar a criatividade para mudar esta situação. Uma boa ideia é usar outros espaços da casa para armazenar seus calçados ou até mesmo usá-los como parte da decoração do quarto.

Nos apartamentos pequenos é muito comum não ter espaço o suficiente para organizar tudo o que é preciso. Em relação a organização do quarto, é mais complicado ainda. Principalmente, quando o assunto é sapato. Esses itens do vestuário ocupam espaço, mas podem contribuir com o décor do ambiente, se forem organizados de uma maneira interessante.

Para começar, é necessário remover todos os sapatos do armário ou do closet. Faça doações e desapegue dos modelos que não pretende usar. Em seguida, separe os pares de acordo com a frequência que são normalmente usados. Os modelos também podem ser separados de formas agrupadas, como sandálias com sandálias e tênis com tênis.

Os sapatos podem ser armazenados em diferentes locais, como closet, armários, sapateiros, araras e outras formas alternativas que podem ser muito divertidas. Aqui, você ficará por dentro de algumas dicas para te ajudar nesta tarefa.