10 maravilhosos quartos de criança

Neste quarto de criança, a inspiração vem do cotidiano e elege o famoso ônibus londrino de dois andares como motivo para a cama, que se encontra na parte superior do móvel. As cores britânicas aparecem por toda a parte: na estante vermelha em forma de estrela, no papel de parede listrado em branco e azul, no tapete listrado em vermelho e azul, na mesa azul e cadeirinhas vermelhas que servem para brincar, ler e desenhar. As cortinas estampadas complementam a decoração deste quarto com teto rebaixado, assim como a luminotécnica que dá brilho ao espaço.