Tapetes coloridos para descontrair ambientes!

Nada melhor do que chegar em casa e se sentir completamente livre. Um verdadeiro lar tem a sua personalidade, une as pessoas que você ama, recebe bem os amigos e inspira seus sonhos. Você pode colocar um pouco de descontração em qualquer ambiente. Tapetes coloridos são ótimos recursos para trazer alegria e informalidade. Os tapetes coloridos se encaixam bem em qualquer espaço da casa. Lembre-se de fazer composições interessantes com cores complementares ou usá-lo em ambientes neutros.

É sempre bom contratar um profissional que entenda como aplicar as cores em sua decoração. Afinal, se as combinações forem feitas de maneira inadequada, sua casa poderá transmitir uma sensação de desconforto e desarmonia. E tudo isso pode causar a impressão de bagunça. Equilíbrio é a palavra-chave. Tapetes coloridos realmente podem dar aquele tempero especial em seu quarto, sua sala, varanda, cozinha e até na escada ou corredores. Os acessórios têm o poder de movimentar espaços, proporcionando ânimo e exalando felicidade.

Antes de sair em busca do seu tapete colorido, procure fazer experimentações com cores. Pegue um pedaço de tecido da cor que for adicionar em sua casa e coloque-o em cima do sofá, almofadas, piso, enfim. Dessa forma, você conseguirá ter noção se a cor escolhida para o seu futuro tapete combinará com o restante da decoração. Não tenha medo de experimentar. Existe um mundo de possibilidades. Solte a imaginação e viaje pelos cômodos da sua casa.

Fizemos uma seleção de tapetes coloridos neste artigo. Você pode ser radical ou simplesmente ir para uma linha mais suave. Confira estas opções.