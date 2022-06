Grandes ideias para pequenos jardins!

Neste ambiente projetado pelo estúdio polonês Autorski Studio, o jardim de inverno ganha o ponto central da casa, com estrutura em vidro que divide a área da casa e do jardim, se tornando um ambiente protegido para abrigar varias especies de plantas e flores em vasos, trazendo uma bela harmonia. O chão de pedras, contribui para um ara mais rustico no ambiente, criando uma ambientação mais próxima do natural. A iluminação neste local é muito importante, pois ajuda no cuidado com as plantas e garante que esse ambiente tenha sempre a temperatura adequada, além de ser um espaço especial da casa, perfeitos para para relaxar e estar com a familia.