7 jardins pequenos e fáceis para cultivar em sua casa

Ter um jardim no lar é o desejo de muitas pessoas. Ter à disposição um cantinho natural para cultivar e meditar é algo que pode tornar o lar ainda mais agradável. Contudo, muitas vezes a ideia de que faltam espaços para que as plantas passem a ser a mais nova companhia do lar pode trazer o engano de uma possível dificuldade que, na verdade, pode ser solucionada de diversas maneiras práticas.

Aqui, no homify, temos as mais diferentes possibilidades para que um projeto de jardim em qualquer tamanho seja realizado. As alternativas para espaços maiores e pequenos canteiros trazem a certeza de que praticamente qualquer pessoa pode contar com um local reservado para as plantas.

Para mostrar isto, hoje trouxemos um conjunto de 6 opções de jardins pequenos com diferentes composições que podem se adaptar muito bem dentro ou fora de casa. Em cada um destes espaços, poderemos encontrar soluções e dicas excelentes para que você ganhe a agradável presença de plantas em casa.

Siga conosco e inspire-se!