10 dicas de prateleiras para organizar seus sapatos em casa

Naturalmente, com o passar dos anos acabamos acumulando alguns itens e torna-se complicado encontrar um lugar para guardá-los de forma organizada. Este é o caso que muita gente enfrenta no armário com os sapatos, pois cada par exige uma área relativamente grande de armazenagem. Além do mais, por ser itens que utilizamos diariamente, devem estar posicionados de forma prática para que não seja necessário passar horas em busca dos pares certos.

Hoje preparamos um artigo para quem ama sapatos, mas não sabe onde coloca-los ou como organiza-los de forma funcional e fácil. Com o auxílio de projetos desenvolvidos pelos nossos profissionais arquitetos, veremos que tê-los todos a mostra é sempre uma ótima opção, já que assim a escolha antes de sair de casa torna-se descomplicada. Closets são espaços chave em casa que facilitam muito a organização de roupas, sapatos e bolsas. E se você tem pouco espaço em casa, não se desanime, porque temos dicas para montar um pequeno closet!

Venha conosco e prepare-se para começar a organizar sua sapateira!