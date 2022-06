Casa rústica no interior de SP tem decoração de tirar o fôlego

Agora se vê com clareza o impacto que as amplas janelas têm no interior da casa. Além da iluminação natural proporcionar um conforto espetacular e economia de energia, o piso em madeira reflete a luz e fica deslumbrante! O tijolo aparente da fachada adentra a residência, de forma a integrar o interior com o exterior, compondo uma linha visual única intensificada com as luminárias que foram instaladas em ambos os lados.