6 passos para uma casa mais sustentável!

Nesta bela fachada projetada pelo escritório Felipe Bueno Arquitetura pode ser o cartão de visita de uma casa. No entanto, ela pode ser também funcional, de forma a colaborar com a cidade que está ao redor, evitando a formação de ilhas de calor em regiões próximas.

Antes de começar o projeto, a atenção sobre a posição geográfica, o sentido do vento, os materiais escolhidos e aberturas pode contribuir com o ambiente. Os materiais com nível de SRI 0,28 nas fachadas e envelhecimento de 3 anos são adequados e cooperam com o clima ameno nas casas. Caso não tenha acesso aos envelhecidos, busque materiais com pelo menos 0,33 para a instalação. Fachadas ventiladas e vidros com alta refletância também são amigos da natureza.