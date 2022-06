Só para corajosos: arquitetos projetam casa de 5 andares na beira do penhasco

Como dito anteriormente, sua estrutura é composta por cinco pavimentos e como vemos nos desenhos técnicos, a primeira imagem é referente a entrada da casa que conta com um corpo central de circulação vertical, integrado por escada e elevador. Em seguida, a área social da Cliff House conta com a cozinha e salas de estar e jantar. Os ambientes são integrados e a circulação entre eles é desimpedida, de forma a acontecer natural e espontaneamente.

Os seguintes pavimentos trazem a área íntima; no terceiro andar dois espaçosos quartos com banheiro compartilhado e a seguir uma suíte espetacular. Finalmente, no último pavimento está a área de lazer da casa, com direito a spa e churrasqueira!