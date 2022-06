Sofás vibrantes!

Ele é o elemento preferido dos momentos relaxantes em que passamos em casa, quando não temos horários e tarefas pra executar. Nos finais de semana, é quem te acolhe para assistir a um bom filme, e quem recebe as visitas para cafés e boas conversas. Você sabe quem é ele? Claro que sim, o sofá! Uma sala jamais estaria completa sem ele, e na hora de planejar esse que é o cômodo principal da casa, ele é, sem dúvida, o primeiro tópico a ser discutido. Antigamente, os sofás estavam disponíveis apenas em cores sólidas, neutras ou escuras, mas sempre com tonalidades que poderiam até fazer o sofá passar despercebido, não fosse a sua tamanha importância dentro da casa. Hoje em dia, com a explosão de cores que vem invadindo as casas mais modernas, o sofá também ganhou novas configurações! Além de estar disponível em uma variedade enorme de formados e tamanhos, também são muitas as cores e estampas entre as quais você pode escolher. Hoje resolvemos mostrar alguns modelos que vão deixar a sua sala de estar super vibrante! Confira esse Livro de Ideias que preparamos para deixar o seu ano novo com uma cara totalmente nova a partir de novos móveis para a sua casa!