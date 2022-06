14 lições sobre morar que aprendemos com os japoneses

No Japão, as portas de correr são uma tradição antiga que se fortalece à medida que os espaços diminuem. Aquelas chamadas de shouji são usadas internamente e têm estruturas de madeira ou bambu forradas com papel translúcido. Aquelas chamadas de fusuma são destinadas às áreas externas e utilizam papel mais opaco. As portas de correr internas têm duas funções: separar ou integrar ambientes. Por exemplo, na hora de dormir, as portas do quarto são fechadas para proporcionar mais privacidade. Ao levantar, elas são abertas, integrando o quarto com a sala de estar e, portanto, ampliando o espaço de convivência. No Ocidente, as portas de correr internas têm os mesmos objetivos, mas geralmente são feitas de materiais densos como a madeira ou transparentes como o vidro.