Uma cozinha projetada para cada signo do zodíaco

Pessoas do signo de Leão prezam muito pelo luxo em seus espaços. Por optarem sempre por estas opções na decoração, escolhemos uma opção que provavelmente qualquer leonino amará. Com muito luxo em cada detalhe da cozinha projetada e com toques que chamam a atenção no espaço, o design do balcão branco fica perfeito em conjunto com as belas cadeiras vermelhas e as luminárias metálicas do espaço. Neste projeto a utilização do formato circular é usado com inteligência em diversos elementos do espaço. O projeto é da Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris, de Americana (SP).